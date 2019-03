Beim Ausparken Fehler gemacht

Am Mittwochabend parkte in der Moltkestraße in Kitzingen ein 63-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Parklücke aus. Hier stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen ein geparktes Fahrzeug. Schaden: 2000 Euro.

In der Wörthstraße in Kitzingen fuhr auf einem Parkplatz eine 23-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus. Hier stieß die Frau aus Unachtsamkeit gegen die offenstehende Fahrertüre eines Skoda. Schaden: 2500 Euro.

In Dettelbach in der Mainstockheimer Straße wollte am Mittwochnachmittag eine 43-Jährige aus einer Parklücke ausparken. Beim Vorwärtsfahren blieb die Frau an einem geparkten Audi hängen. Schaden: 2000 Euro.