Kitzingen vor 40 Minuten

Beim Ausparken Auto touchiert

Beim Ausparken am Parkplatz des Aqua Sole Bades in der Marktbreiter Straße in Kitzingen blieb am späten Mittwochnachmittag eine 74-jährige Frau mit ihrem Opel Antara am geparkten Ford Mondeo einer 41-jährigen Frau hängen und richtete laut Polizei Schaden von 800 Euro an.