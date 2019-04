Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Anfahren Seat übersehen

Am Montagmorgen fuhr laut Polizeibericht in der Schrannenstraße in Kitzingen ein 74-Jähriger mit seinem Pkw vom rechten Fahrbahnrand aus an. Hierbei übersah der Mann einen links vorbeifahrenden Seat. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand.