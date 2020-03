Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Autos berühren sich mit Außenspiegeln

Am Donnerstagnachmittag kam es am Dreistock in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Hier berührten sich zwei Fahrzeugführer mit ihren Pkw im Begegnungsverkehr jeweils mit dem linken Außenspiegel. Die Ordnungshüter konnten vor Ort die eindeutige Schuldfrage nicht klären. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen zusammen

Am Donnerstagabend befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw die Staatsstraße 2260 zwischen Vogelruh und Wasserberndorf. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Mann einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand.

Fahrzeuge stoßen im Einmündungsbereich zusammen

Am Donnerstagabend befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw den Steigweg in Kitzingen. Beim Abbiegen nach links in die Westtangente missachtete der Mann einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Renault. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Reh rannte auf die Fahrbahn und wurde von Auto erfasst

Am Donnerstagfrüh kam es auf der Kreisstraße 21 zwischen Obernbreit und Winkelhof zu einem Wildunfall. Hier wechselte ein Reh über die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Fahrzeug erfasst. Das Tier rannte anschließend in unbekannte Richtung davon. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.

Personal erwischt Ladendieb

Am Donnerstagmorgen entwendete ein 33-Jähriger in einem Einkaufsmarkt am Dreistock Ware im Wert von sechs Euro. Hierbei wurde der Mann vom Ladenpersonal beobachtet und anschließend den Ordnungshütern übergeben. Bei dem Mann wurde bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstagmorgen führten die Ordnungshüter auf der Nordtangente in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt des Mannes mit seinem Pkw wurde unterbunden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.