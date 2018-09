Wiesentheid vor 7 Stunden

Beim Abbiegen Auto gestreift

Als am Dienstagmittag ein 51-jähriger Mann mit seinem Sattelzug in Wiesentheid in die Kanzleistraße abbog, blieb er leicht am Citroen einer 46-jährigen Frau hängen und verursachte laut Polizeibericht Schaden von 500 Euro.