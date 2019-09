Kitzingen vor 1 Stunde

Beifahrertür zerkratzt

In der Max-Planck-Straße in Kitzingen wurde am Montagnachmittag ein geparkter Audi beschädigt. Der Besitzer hatte diesen um 13.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Nach etwa zwanzig Minuten kam er laut Polizeibericht zurück und bemerkte an der Beifahrertür einen 30 Zentimeter langen Kratzer. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.