Bei einem Streit in der Kitzinger Siedlung flogen die Fäuste

Zwei Männer gerieten am Samstagabend in der Kitzinger Siedlung in Streit. Unvermittelt schlug der 55-Jährige seinem ein Jahr jüngeren Kontrahenten ins Gesicht. Dieser konterte mit einem gezielten Faustschlag. Beide Streithähne wurden dabei verletzt. Der 55-Jährige musste sogar vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt.