Rödelsee vor 1 Stunde

Bei der Schwanberg-Küchenchefin sorgt Gemüse für Geist

Warum sich Andrea Rickel freut, dass im Landkreis Kitzingen so viel Gemüse gedeiht? Weil ihr Lieblingsrezept vor allem Gemüse braucht. Und so "haut" sie es in die Pfanne.