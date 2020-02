Sulzfeld vor 1 Stunde

Bei der Gewerbesteuer ist Sulzfeld schwach auf der Brust

Während einige Landkreis-Kommunen wie Iphofen, Wiesentheid, Abtswind oder Marktbreit seit Jahren in millionenschweren Gewerbesteuereinnahmen schwimmen, steht in dieser Hinsicht eines der Armenhäuser im Landkreis in Sulzfeld. Denn wie die Vorberatung des Haushalts 2020 durch den Finanzausschuss offenbarte, muss die Maustal-Gemeinde heuer mit mickrigen 20 000 Euro planen. Das ist gerade mal ein einstelliger Prozentsatz der Sulzfelder im Vergleich mit den finanzstarken und vor Steuerkraft strotzenden Kommunen in Kitzinger Gefilden.