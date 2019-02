Bei den Faschingssitzungen der DJK Rimbach blieb kein Auge trocken

Gleich zweimal ließen es die Narren der DJK Rimbach am Wochenende im Sportheim krachen. Während am Samstagabend bei ausverkauftem Haus Einheimische und Gäste Spaßraketen im Minutentakt zündeten, sorgten in der Seniorensitzung am Sonntag ausschließlich Eigengewächse für Frohsinn und gute Laune. Über 150 Gäste dankten den Akteuren auf der Bühne mit dreifach donnerndem "Rümbi helau".

Auf der Kommandobrücke lenkte Sitzungspräsident Tobias Zang das Narrenschiff durch stürmische Gewässer mit Trampeln, Klatschen und Pfeifen. Das abschließende "Ah" ernteten auch die Kandidaten der Herzblatt-Schau, einem nächtlichen Geistesblitz von Moderatorin Tanja Berthel. "Bauer sucht Frau" lautete das Motto der ultimativen Lachnummer. Auf der Suche nach der großen Liebe: Präsi Zang. Als redegewandt präsentierten sich die drei Kandidatinnen - Männer in Frauentracht. Metzgerin Martha, Bänkerin Hildegard und Sozialhilfeempfängerin Kannix-Afra bemühten sich redlich um einen gezielten Schuss ins Herz des Bauern. Metzgerin Martha hatte letztlich die Nase vorne und schnappte sich den Landwirt. Ihr Lohn: In der kommenden Woche bereits geht es mit der neuen Liebe im Herzblatt-Hubschrauber zum Landurlaub ins benachbarte Frankenwinheim.

Auf der abwechslungsreisen Reise in die Welt des Humors tanzten sich die Hupfdohlen in die Herzen des Publikums. Als eifrige Putzfrauen getarnt wirbelte das jung gebliebene Männerballett über die Bretter, die die Welt bedeuten. Mit fetziger Rockmusik legten die Fantastischen Sieben nach. Als musikalische Rocker mit E-Gitarren begaben sie sich auf den Highway in die Hölle. Die Akteure der Nachwuchsgarde trafen sich im "Rimbacher Tanzcafé mit mächtiger Oberweite, Spazierstöcken und Rollator. Die Spice Boys ließen die Backstreet Boys tänzerisch aufleben. Als tiefblickender Hallodri machte Lokalmatador Thomas Kleedörfer in der Bütt eine Art Familientherapie. Einfach war das nicht, wenn man seine Frau Zündi als Pommes-Bomber bezeichnet. Action in Wort und Streit war programmiert, vor allem auch, weil sich Tochter Zementa in einem nicht einfachen Alter befand.

Die Mitwirkenden der DJK Rimbach:

Herzblatt: Tanja Berthel, Johannes Berthel, Anton Back, Tobias Zang, Markus Kleedörfer.

Rimbacher Tanzcafe: Regina Dülk, Eva Brönner, Nele Götz, Bianca Schirber, Sophie Rauchenberger, Jonas Rauchenberger, Trainerin Carmen Götz.

Spice Boys: Nadine Böhnlein, Birgit Böhm, Ina Gehring, Katharina Back-Röding, Heike Rößner, Markus Kleedörfer, Matthias Röding, Andre Büschl, Anton Back, Tobias Zang.

Die Hupfdohlen: Manfred Rößner, Markus Kleedörfer, Matthias Röding, Anton Back, Andre Büschl, Tobias Zang, Trainerinnen Heike Rößner und Katharina Back.

Fantastischen Sieben: Manuela Greulich, Gabi Zang, Sabine Kowalka, Margarete Schleicher, Irene Gerber

Christina Singer, Anita Gabrisch.

Musik und Technik: Matthias Götz, Stefan Henning.

Bühnenbildner: Markus Kleedörfer, Thomas Walter.

Moderation: Tobias Zang

Gesamtleitung: Hans-Dieter Zang