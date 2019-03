Bei Unfall verletzt

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2271, Höhe Einkaufsmarkt Kaufland in Kitzingen, ein Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem Auto auf ein an der dortigen Lichtzeichenanlage haltendes Fahrzeug auf. Hierbei wurde die Fahrerin des haltenden Audi leicht verletzt. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.