Etwashausen vor 2 Stunden

Bei Schlägerei am Stadtbalkon in den Main geworfen

Eine Schlägerei mit 13 Beteiligten ereignete sich am Samstag gegen 0.30 Uhr in Etwashausen im Bereich Bleichwasen/Stadtbalkon. Die Personen waren laut Polizei im Alter von 17 bis 30 Jahren und hatten einen Promillegehalt von 0,24 bis 2,02 Promille. Im Laufe der Auseinandersetzung wurden zwei Beteiligte in den Main geworfen, einer schlug mit seinem Kopf gegen einen Rettungstransportwagen, der dabei beschädigt wurde. Drei kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Drei Personen ließen sich laut Polizei nicht beruhigen und wurden in Sicherheitsgewahrsam genommen.