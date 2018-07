Kitzingen vor 1 Stunde

Bei Rotlicht aufgefahren

Mit leichten Verletzungen musste am späten Dienstagnachmittag eine 19-jährige Autofahrerin nach einem Auffahrunfall in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Die Schülerin fuhr an einer Ampel bei Rotlicht auf dem vor ihr stehenden Opel Astra eines 36-jährigen Mannes auf und verursachte laut Polizeibericht einen Schaden von 3000 Euro.