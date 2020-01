Bei Party in Kitzingen setzte es eine Kopfnuss

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr kam es in der Kitzinger Schulstraße bei der „Bacardi-Feier“ zu einer Streitigkeit. Im Laufe dieser gab der bislang unbekannte Täter dem Geschädigten eine Kopfnuss. Ereignet hat sich die Körperverletzung vor der Veranstaltungshalle. Der Täter konnte durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,80 Meter groß, Brillenträger. Er trug einen grauen Fila--Pullover und einen schwarzen Parka. Der Geschädigte musste sich in ärztliche Behandlung begeben.