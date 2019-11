Bei Martinsheim (Lkr. Kitzingen): Glatteisunfall auf A 7

Vermutlich aufgrund von Glatteis auf einer Brücke kam es auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Marktbreit und Kitzingen in Fahrtrichtung Kassel zu einem Unfall. Laut Sofortmeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken waren an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt, mindestens zehn Personen sollen verletzt sein. Aufgrund des Unfalls kommt es zu Verkehrsbehinderungen. In beiden Fahrtrichtungen besteht die Gefahr von Blitzeis, die Sicht ist wegen Nebels stark eingeschränkt.

Weitere Informationen folgen an dieser Stelle.