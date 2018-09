Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Aus Unachtsamkeit, do die Polizei, fuhr am Montagnachmittag eine 30-jährige Autofahrerin in Kitzingen in der Panzerstraße auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden Opel eines 42-jährigen Mannes auf. Dabei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 10 000 Euro.