KITZINGEN vor 33 Minuten

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Auf der Mainbernheimer Straße in Kitzingen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall. Dabei fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Citroen einer 58-jährigen Frau auf. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeiangeben auf rund 4000 Euro.