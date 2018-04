Bedarf an Kinderbetreuung steigt weiter

Kaum ist der erste Bauabschnitt der Sanierung und Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Marktbreit eingeweiht und damit eine dritte Gruppe eröffnet, da muss bereits wieder weitergedacht werden. Denn schon wieder müssen werdende Mütter, die sich um einen Krippenplatz bemühen, vertröstet werden.

Das wurde am Ende der Marktbreiter Ratssitzung in Gnodstadt am Montagabend deutlich, als Bürgermeister Herbert Biebelriether Architekt Florian Baier aufforderte, kurz das Wort zu ergreifen. Und diese Wortmeldung hatte es in sich. Zwar wurde, so der Architekt, erst vor wenigen Wochen der erste Bauabschnitt des Kindergartens eingeweiht und damit eine dritte Gruppe möglich, doch ist der Kindergarten bereits wieder voll belegt.

Eine Einschätzung, die Leiterin Melanie Jantz in der Sitzung bestätigte: Werdende Mütter, die „gerade mal in der vierten Schwangerschaftswoche sind“, müssten bei Anfragen nach Krippenplätzen bereits vertröstet werden. Eine Lösung, so Bayer und Jantz, böte sich beim weiteren Baufortschritt an. Die geplante Küche für die neue Gruppe könnte in eine Kleinkindgruppe umgewandelt werden. Damit könnte zumindest der dringendste Bedarf abgedeckt werden. Da auch die älteren Gruppenräume mit je einer kleine Küche für gemeinsames Kochen mit den Kindern ausgestattet sind, könnte auf die neue Küche verzichtet werden.

Das Bauvolumen, so Bayer bleibe prinzipiell gleich. Doch müssten die neuesten Pläne, die er am Montag dem Stadtrat vorlegte, mit Landratsamt und Regierung von Unterfranken abgeklärt werden. Insgesamt würden durch die Neuerung die Baukosten um knapp 150 000 Euro steigen. Hier forderte Biebelriether vor einer weiteren Entscheidung der Räte, die Zuschussmöglichkeiten zu klären.

Grundsätzlich stellte sich für den Bürgermeister die Frage nach der Zukunft der vielen Kindergartenplätze in Marktbreit. Denn was wäre die Folge eines Rückgangs der sehr hohen Geburtenzahlen? Auch hier hatte Melanie Jantz eine Antwort: Auch der Bedarf an Mittagsbetreuungsplätzen für Schulkinder steige stark, so dass zumindest für die nächsten zehn Jahre eine Auslastung gewährt sei.

Die Pläne wurden in die Beratung der Fraktionen und zur Abklärung mit den vorgesetzten Behörden verwiesen.