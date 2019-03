Bebauungsplan soll Wohnungen verhindern

Das Gewerbegebiet Am Schlossring im Prichsenstadter Ortsteil Altenschönbach wird nun vom Stadtrat Prichsenstadt auch offiziell so benannt und in ein solches umgewandelt. Mit 14:2 beschloss der Rat am Donnerstagabend den entsprechenden Aufstellungsbeschluss.

Bislang ist das Gebiet nur im Flächennutzungsplan für Gewerbe eingetragen, einen gültigen Bebauungsplan gibt es bislang noch nicht, weshalb die Stadt auch keine Gestaltungsmöglichkeit hat. "Wir haben schon im Februar gewusst, dass ein Aufstellungsbeschluss erforderlich ist", so Bürgermeister René Schlehr im Sachvortrag, "sonst haben wir kein Mitspracherecht." Das hat sich der Rat jetzt verschafft und einen Tagesordnungspunkt später gleich mit 13:3 Stimmen eine Veränderungssperre erlassen, die ab Samstag gilt.

Für zwei Jahre darf, sobald der Bebauungsplan in Kraft getreten ist, auf dem Gelände einer ehemaligen Schreinerei nichts verändert werden, und vor allem darf der Unternehmer Alexander Wehr dort keine Wohnungen entstehen lassen. Den dazugehörigen Antrag auf einen Vorbescheid lehnte der Rat später in der Sitzung mit 15:1 Stimmen ab. Das löste unter den Besuchern der Sitzung aus Altenschönbach, für die zusätzlich Stühle aufgestellt werden mussten, Erleichterung aus.

Hintergrund für den Aufstellungsbeschluss und der Veränderungssperre ist die Bauvoranfrage des Unternehmers Alexander Wehr (LLW Immobilien GmbH), im Gebäude der leerstehenden Schreinerei unter anderem 23 Wohnungen, zwei Büros, Technik-, Umkleide- und Fahrradräume zu schaffen. Das hatte der Stadtrat im Februar abgelehnt. In einer Bürgerversammlung in Altenschönbach hatte sich keiner der gut 100 Bürger für die geplanten Wohnungen stark gemacht. Im Gegenteil schlug dem Unternehmer ein deutlich vernehmbares "Nein, das wollen wir nicht" entgegen.

Jetzt stellte Wehr einen Antrag auf einen Vorbescheid, den der Rat am Donnerstagabend behandelte, und die mitgelieferten Antragsmappen enthielten einen Bestandsplan der ehemaligen Fertigungshalle und einen Grobplan für die Nutzung. "Das ist derselbe Plan, den Herr Wehr auch in Altenschönbach verteilt hat", so der Bürgermeister. Schon im Dezember hatte der Rat dem Ansinnen sein Einvernehmen verweigert mit der Begründung, dass laut Baunutzungsverordnung reine Mietwohnungen in Gewerbegebieten unzulässig seien. Im Februar zitierte der Bürgermeister ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das genau das bestätigte.

Nur lag für das Gebiet bislang kein rechtsgültiger Bebauungsplan vor, was der Stadtrat mit seinem Beschluss jetzt ändern will. Mit dem Beschluss ist die Verwaltung beauftragt, das entsprechende Verfahren und ein Auswahlverfahren für ein Planungsbüro in die Wege zu leiten.