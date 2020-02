Bebauungsplan für Gewerbegebiet Altenschönbach fast fertig

Das Gezerre um das Gewerbegebiet "Am Schlossbergring" im Prichsenstädter Ortsteil Altenschönbach geht auf die Zielgerade. Wie berichtet wollte der Unternehmer Alexander Wehr auf dem Gelände einer stillgelegten Schreinerei zunächst Werkswohnungen und später ein Hotel errichten.

Bei einer außerordentlichen Bürgerversammlung war die Ablehnung so immens gewesen, dass der Stadtrat schon damals alles in die Wege geleitet hatte, um sowohl die Wohnungen als auch das Hotel zu verhindern: Es sollte ein bis dahin noch nicht existierender Bebauungsplan aufgestellt werden. Mit seinem einstimmigen Beschluss am Donnerstagabend, den vom Büro Valentin Maier erarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes in einem beschleunigten Verfahren auszulegen, steht der Rat nun kurz davor, den Plan für gültig erklären zu können.

Auf dem zehntausend Quadratmeter großen Areal stehen die leerstehende Schreinerei und ein Blockheizkraftwerk. Die Zufahrt darf nach den Festlegungen des Rates nicht über den landwirtschaftlichen Feldweg erfolgen, sondern über die Zufahrtstraße Am Schlossbergring. Zulässig sind nur Gewerbebetriebe. Einem Vergnügungsbetrieb, einer Beherbergung und einer Tankstelle erteilte der Rat eine Abfuhr. Lediglich eine 100-Quadratmeter-Wohnung für den Betriebsleiter oder dessen Beauftragten ist erlaubt, "und da kann niemand tricksen und 17 Betriebe unterbringen, um 17 Wohnungen zu bauen", so der Architekt Georg Schreiber auf Anfrage von Stefan Deppisch.

Ruhezeiten auch im Gewerbegebiet

Der Betrieb, sollte er neu gebaut werden, darf höchstens zwölf Meter hoch sein, die Geschosszahl ist auf zwei reduziert. Das gilt auch für das Blockheizkraftwerk, dessen Turm höher ist, aber Bestandsschutz genießt. Die Lkw dürfen nur auf befestigten Flächen abgestellt werden. Als Geräuschpegel sind die für Gewerbe üblichen 65 Dezibel (A) am Tag und 55 Dezibel (A) für die Nacht festgelegt.

Möglich sei es auch, so der Architekt weiter, dass der Rat ein Nachtfahrverbot für Lkw erlassen könne. Diesen Gedanken verfolgten die Räte erstmal nicht weiter. "Ich tue mir schwer, weitere Einschränkungen zu machen", so Bürgermeister René Schlehr. Es sei nun mal ein Gewerbegebiet und auch für dieses gelten Ruhezeiten in der Nacht und an den Wochenenden.

Der Entwurf wird nur einmal Trägern öffentlicher Belange für ihre Kommentare, Einwände und Änderungswünsche vorgelegt. Dass viel Rücklauf erfolgen wird, bezweifelte der Bürgermeister, "es ist ja schon ein Gewerbegebiet."