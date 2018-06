Beatrix Wilms wird 80 Jahre alt

Ihren 80. Geburtstag feiert an diesem Montag die Wiesentheiderin Beatrix Wilms. Nur wenige Jahre sind es, die Beatrix Wilms, geborene Baumann, nicht in ihrem Geburtsort Wiesentheid verbracht hat, zum Beispiel die Zeit während ihrer Berufsausbildung in Sankt Wendel bei den Schönstatt-Schwestern. Ihren Beruf als Hauswirtschafterin hat sie anschließend in Anstellungen in Kitzingen und Oberstdorf ausgeübt. Ihren Ehemann Josef lernte sie bei einem Verwandtenbesuch in Düsseldorf kennen und lieben. Als sich das erste Kind ankündigte, ist die kleine Familie zurück nach Wiesentheid gezogen.

Firma gegründet

1965 gründete das Ehepaar eine Firma, die Parkett- und später auch Sportböden verlegte. Hier arbeitete Beatrix Wilms bis 1998 im Büro mit. Heute führen das Unternehmen die Söhne Thomas und Peter. Trotz Familie und Firma fand Beatrix Wilms immer noch Zeit für ihre Ehrenämter als Abteilungsleiterin der DJK-Gymnastikdamen oder als Gründungsmitglied im Tennisclub. Gerne organisierte sie gesellige Veranstaltungen in Vereinen und besonders der Fasching hat es ihr noch heute angetan. Im Frauenbund ist sie gerne gesehen. Mit 50 Jahren nahm sie das in der Kindheit erlernte Zitherspiel wieder aktiv auf und solange die Stimme hielt verstärkte sie im Sopran den Mainschleifenchor. Ihr vielfältiger Einsatz wurde durch die Gemeinde Wiesentheid offiziell geehrt.

Rüstige Rentnerin

Heute vertreibt sich die rüstige Unruheständlerin die Zeit mit Boule spielen, außerdem fotografiert sie gerne. Im weitläufigen Garten ihres Elternhauses, in dem sie nun wieder wohnt, erfreut sie sich an den vielfarbigen Hortensien, Rhododendren und den Obstbäumen. Im Winter ist Stricken ihr großes Hobby. Mit ihren Puppenkleidern und Teddypullovern begeistert sie Mädchen und Jungen in Kindergärten und Kinderheimen in der ganzen Welt – und mit den bunten selbst gestrickten Socken hat sie bereits alle ihrer acht Enkelkinder versorgt. (sab)