Beate Fiala als Vorsitzende bestätigt

Eine positive Jahresbilanz zogen die Verantwortlichen des Sommeracher Vereins für Orts-, Obst und Gartenpflege in ihrer Hauptversammlung am Dienstagabend. Bürgermeister Elmar Henke war voll des Lobes für die Aktivitäten des Traditionsvereins, der in der Winzergemeinde einen hohen Stellenwert genießt. Dies bekunden unter anderem die 117 Mitglieder, die der Interessengemeinschaft angehören.

Im Mittelpunkt der gut besuchten Zusammenkunft standen Neuwahlen. Hierbei hatte Bürgermeister Elmar Henke als Wahlleiter ein leichtes Amt, nachdem sich die Führungscrew nahezu ausnahmslos zur Wiederwahl stellte. Per Handzeichen wurden auf die Dauer von vier Jahren einstimmig gewählt: Vorsitzende Beate Fiala, stellvertretende Vorsitzende Birgit Kempf, Schriftführer Juliane Schneider, Kassier Beate Gebauer, Beisitzer Valentin Kestler, Manuela Muth, Felix Kurzmann, Elfriede Beger und Philipp Fiala. Als Kassenprüfer bleiben Elmar Henke und Erwin Böhm in Amt und Würde.

Die wiedergewählte Vorsitzende dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern Gerhard Schleicher und Peter Muth für ihr Engagement. In ihrem Jahresbericht streifte Fiala Aktivitäten des Vereins und erwähnte insbesondere den alljährlich stattfindenden Weidenflechtkurs, der Teilnehmer aus dem gesamten fränkischen Raum nach Sommerach lockt. "Das ist eine tolle Sache", so Fiala, die Valentin Kestler als Motor der Veranstaltung bezeichnete. Als Besonderheit des Vereinsjahres 2018 stellte die Vorsitzende die Teilnahme an der Landesgartenschau in Würzburg heraus. Dort war man mit einem Stand vertreten und konnte einen Tag lang den Verein entsprechend präsentieren. Auch im Schulgarten der Grundschule Sommerach ist man aktiv. Zudem organisierte man einige Baumschnittkurse, die gut angenommen wurden.

Auch für das laufende Jahr sind Veranstaltungen fest terminiert. So sind Kräuterführungen mit Sabine Blaß und Maria Sauer geplant, wobei Sauer den Teilnehmern "Die wilde Seite von Sommerach" präsentieren wird. "Sehr stark", so Fiala, wird man sich 2019 auf die Arbeiten im Sommeracher Schulgarten konzentrieren und auch die Teilnahme an der Landesgartenschau in Wassertrüdingen ist Bestandteil der Vereinsaktivitäten. Über die Finanzen berichtete Beate Gebauer, der von Elmar Henke eine tadellose Belegführung attestiert wurde.