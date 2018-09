Beachvolleyball-Ferienpass-Aktion

Die Volleyball-Abteilung des TSV Iphofen bot bei zwei Terminen der Ferienpassaktion Beachvolleyball auf der Anlage am Hallenbad an, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt 19 Kinder nahmen teil. Mit Begeisterung lernten die Mädchen und Jungen die Grundlagen des Beachvolleyballs und wandten diese dann auch in kleinen Spielformen an. TSV-Jugendtrainer Michael Huckle wies die Jugendlichen in die Grundtechniken dieses Trendsports ein, die sie auch recht flott beherrschten. Foto: Caroline Mend