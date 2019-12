Kitzingen vor 54 Minuten

Bayern stärkt Geburtshilfe in der Klinik Kitzinger Land

Der Freistaat Bayern unterstützt die Geburtshilfe in der Klinik Kitzinger Land mit 635 389,53 Euro. Dies teilte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU) mit. Die Übergabe des Förderbescheids erfolgte am 17. Dezember durch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml, heißt es in der Pressemitteilung.