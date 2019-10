Kleinlangheim vor 46 Minuten

Bayerisches Leistungsabzeichen abgelegt

25 Feuerwehrkameraden legten laut einer Pressemitteilung das Leistungsabzeichen „Wasser“ ab. Besonders stolz ist die Wehrführung der Feuerwehr Kleinlangheim auf ihre Jugendfeuerwehr. Diese nahm mit einer Gruppe erfolgreich an der Leistungsprüfung teil. Eine Besonderheit in diesem Jahr war die Teilnahme der sechs Kameraden der Feuerwehr Adlum aus dem Norden. Innerhalb kürzester Zeit hat die Truppe aus Niedersachsen die Anforderungen der Leistungsprüfung erlernt und in der folgenden Abnahme das bayrische Abzeichen erhalten. Dies teilte erster Kommandant Rainer Bock mit. Die erfolgreichen Absolventen aus Kleinlangheim: Stufe 1: Nico Fries, Peter Markert. Stufe2: Peter Kraus, Sebastian Hertwig, Michael Riedmüller. Stufe 3: Maximilian Gernert. Stufe 4: Benjamin Diaz Sanchez, Jose Diaz Sanchez, Stefan Dietzel, Julian Öttinger. Stufe5: Thomas Sauer, Wolfgang Schäfer. Feuerwehr Adlum: Stufe 1: Norbert Hartmann, Dirk Grimsel. Stufe 2: Nina Wittur. Stufe 3: Tobias Hartmann, Reinhold Bernhards. Stufe 4: Henning Hartmann. Schiedsrichter waren: KBR Roland Eckert, KBI Michael Krieger und KBM Christoph Dülch.