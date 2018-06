Bayerischer Landtag verleiht Bürgerpreis

Die Präsidentin des Bayerischen Landtages, Barbara Stamm, hat am Donnerstag, 28. Juni, im Maximilianeum die Bürgerpreise des Bayerischen Landtages verliehen. Insgesamt 106 Bewerbungen, darunter auch die des Freundeskreises der Partnerstädte Kitzingen zum Thema „Bayern leben Europa“ hatte die achtköpfige Jury zu bewerten. Kitzingen zählte zwar nicht zu den Preisträgern, aber Alt-Oberbürgermeister Bernd Moser als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees und Willi Paulus als Vorstandsmitglied konnten viele Anregungen für die eigene Arbeit mitnehmen.

Der erste Preis im Wert von 15 000 Euro ging an die Bürgerbewegung „Pulse of Europe Bayern“, die in bislang 15 bayerischen Städten jeden ersten Sonntag im Monat Kundgebungen und mobilisierende Aktionen veranstaltet. Den zweiten Preis im Wert von je 10 000 Euro erhielten „Europa-Union Augsburg“ und „Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde“ München. Auch der dritte Preis im Wert von je 7500 Euro wurde zweimal vergeben an „Europäisches Netz in Sinzing“ und „Gemeinsam leben und lernen in Europa“ aus Passau.

Eine besondere Würdigung erhielt der 98-jährige Adalbert Mischlewski aus Grafing, der sich über Jahrzehnte für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich einsetzt. Moderiert wurde die Veranstaltung vom ehemaligen „Mister Tagesschau“ Ulrich Wickert. Für einen schwungvollen Abschluss sorgte die Schautanzgruppe Majorettes aus Gerolzhofen.