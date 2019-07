Kitzingen vor 1 Stunde

Bayerischer Jagdverband rät Autofahrern zur Vorsicht

In den nächsten Wochen geht es wieder besonders wild zu in Feld und Wald. Das Rehwild hat Paarungszeit und die läuft alles andere als still und heimlich ab, erklärt Dr. Claudia Gangl, Referentin für Wildbiologie beim Bayerischen Jagdverband. „Das heißt, in den nächsten Wochen sind die Rehe besonders aktiv und oft auch tagsüber zu sehen“, teilt der Jagdverband in einer Pressemitteilung mit.