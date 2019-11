BayWa Agrar ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Ehrung langjähriger Mitarbeiter hat bei der BayWa Tradition. Einmal im Jahr lädt die BayWa Agrarspartenregion Unterfranken die Arbeitsjubilare eines Jahrgangs ein. So auch jetzt, als neun Mitarbeiter für insgesamt 330 Jahre Betriebszugehörigkeit mit Urkunden und Präsenten geehrt wurden.

"Im bundesdeutschen Durchschnitt wechseln Beschäftigte nach rund elf Jahren den Arbeitgeber", sagte Bernhard Schleicher, BayWa Spartengeschäftsführer Agrar in Franken. Insofern seien 25 oder gar 40 Jahre im selben Unternehmen außergewöhnlich. Mit der Ehrung wolle man den Einsatz der Mitarbeiter gebührend wertschätzen und ihnen für ihre langjährige Verbundenheit zur BayWa, die ja auch für das Unternehmen eine Auszeichnung ist, danken, so Schleicher weiter. Betriebsrat Thomas Cäsar schloss sich den Glückwünschen an und sprach seine Anerkennung aus.

Die Geehrten

Geehrt wurden Ute Gehler (BayWa Römhild), Burkhard Hertlein (BayWa Würzburg), Elmar Straub (BayWa Bad Neustadt/Saale), Berthold Weis (BayWa Dettelbach) sowie Roland Lohwasser, Michael Öchsner und Reinhard Saal (alle BayWa Schweinfurt), die allesamt auf vierzig Arbeitsjahre zurück blicken. Seit einem Viertel- Jahrhundert sind Karl-Josef Deppisch (BayWa Dettelbach) und Rainer Schaufel (BayWa Würzburg) bei dem Handels- und Dienstleistungskonzern beschäftigt und wurden dafür ausgezeichnet. Die Jubilare erhalten neben dem Präsentkorb zudem eine Jubiläumsvergütung.