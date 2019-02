Bauzaun angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, ereignete sich am Dreistock in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrer stieß vermutlich mit seinem Lkw gegen einen Bauzaun. Dieser Zaun umgrenzt das Areal einer dort ansässigen Firma. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Bauzaun entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.