Schwarzach vor 51 Minuten

Bauwagen aufgebrochen

In der Nacht auf den Dienstag wurde in der Dettelbacher Straße in Schwarzach am alten Brückendamm ein abgestellter Bauwagen aufgebrochen. Der Täter brach mit einem Werkzeug die Eingangstür auf, konnte allerdings im leeren Wagen nichts vorfinden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro.