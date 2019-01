Bauvorhaben im Schnelldurchgang

Ohne Gegenstimme und ohne große Wortmeldungen: Im Schnelldurchgang hat der Haupt- und Bauausschuss Dettelbach die acht Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend abgehandelt.

Ein Satteldach mit einer Dachneigung von 22 Grad kann bei einem Bauvorhaben Am Kreuz in Bibergau realisiert werden. Dort sollen ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und eine Doppelgarage entstehen. Die geplante Dachneigung von 22 Grad entspricht allerdings nicht den im Bebauungsplan Am Schernauer Weg festgelegten Vorschriften. Der Ausschuss stimmte der beantragten Dachneigung von 22 Grad zu. Begründung: Es existieren ähnliche Präzedenzfälle in der Nähe.

Ähnlich sieht es auch in Euerfeld aus. Im Dürrwiesenweg sind ein eingeschossiger Anbau an ein bestehendes Haus und ein Carport mit Flachdach geplant, was nicht den Festsetzungen des dort gültigen Bebauungsplans entspricht. Zudem ist die Zufahrt kürzer als vorgeschrieben. Beides billigte das Gremium.

Die Stadt Volkach hat Änderungen am Flächennutzungsplan für den Bereich Gut Strehlhof vorgenommen. Die Stadt Dettelbach wurde als benachbarte Gemeinde am Verfahren beteiligt. Da die Belange der Stadt Dettelbach durch die geplanten Änderungen nicht beeinträchtigt werden, gab es seitens des Ausschusses keine Einwendungen.