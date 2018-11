Baustellendiebstahl

In Laufe des vergangenen Wochenendes wurde im Baustellenbereich in der Wiesentheider Straße in Prichsenstadt der Oberlenker eines Traktors entwendet. Dieser hat laut Polizeibericht einen Wert von rund 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel: (09321) 1410.