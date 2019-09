Iphofen vor 1 Stunde

Bauschuttdeponie Iphofen geschlossen

Die Bauschuttdeponie in Iphofen bleibt am Mittwoch, 11. September, ganztags geschlossen. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Ansonsten gelten für die Bauschuttdeponie in Iphofen die derzeitigen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 16 Uhr und samstags von 8.30 bis 11 Uhr.