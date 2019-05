Geiselwind vor 6 Stunden

Baumschutzbügel übersehen

Auf der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind hat am Dienstagmorgen an der Einmündung zur Scheinfelder Straße ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen aus Unachtsamkeit einen Baumschutzbügel angefahren. Dieser wurde umgeknickt und es entstand ein Schaden von etwa 200 EUR.