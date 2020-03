Kitzingen vor 25 Minuten

Baumfällarbeiten entlang der Kreisstraße SW 50

Die Kreisstraße SW 50 ist an diesem Samstag, 7. März, ab 8 Uhr zwischen Schönaich und der Landkreisgrenze Kitzingen in Richtung Ebersbrunn tagsüber komplett gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten entlang der Kreisstraße. Das teilt das Landratsamt Schweinfurt in einer Pressemitteilung mit.