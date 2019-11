Baugenossenschaft Kitzingen wählte neue Geschäftsführerin

Der demografische Wandel in der Bevölkerung macht sich auch innerhalb der Baugenossenschaft für den Landkreis Kitzingen bemerkbar, sagte Geschäftsführerin Gerlinde Pataky in der jüngsten Mitgliederversammlung. Laut Pressemitteilung sorgt jener Wandel für eine Vielzahl von bautechnischen Erfordernissen, die mit höheren Kosten für die Wohnungsunternehmen verbunden sind. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration älterer Menschen, verbunden mit der Anforderung der Bezahlbarkeit von Wohnraum, auch für Einkommensschwächere. Die Genossenschaft ist sehr daran interessiert, ihren Mitgliedern im Landkreis modernisierten sowie preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um so ihren Förderauftrag zu erfüllen.

Der eigene Wohnungsbestand der Baugenossenschaft für den Landkreis Kitzingen umfasst laut jüngster Statistik 235 Wohnungen, 70 Garagen und 56 Kfz-Stellplätze mit einer Gesamtwohn- und Nutzfläche von 16 000 Quadratmetern. In die Instandhaltung der Wohngebäude wurden im Berichtsjahr 320 000 Euro investiert. Diese entfielen auf die Fertigstellung der in 2017 begonnenen Fassadensanierungsarbeiten in Albertshofen,investiert wurde aber auch in den Austausch von Fenstern, der Erneuerung von Etagenheizungen und der Verstärkung von Elektroanlagen.

Große Nachfrage im Stadtgebiet

Durchschnittlich wurden 22 Euro pro Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche für Instandhaltung ausgegeben, hieß es weiter. Auch für die Zukunft rechnet die Genossenschaft mit einem hohen Instandhaltungsvolumen und beabsichtigt den vorhandenen Bestand an die veränderten Wohnanforderungen anzupassen. Die im Geschäftsjahr durchschnittlich erzielten Nettomieterlöse belaufen sich auf rund 4,67 Euro monatlich je Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche aller Wohneinheiten der Genossenschaft im Landkreis. Unverändert groß ist die Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen im Stadtgebiet Kitzingen und der näheren Umgebung, so Gerlinde Pataky.

Die Baugenossenschaft verfügt über eine stabile Finanzierungs- und Vermögensstruktur. Die Bilanzsumme 2018 betrug 6 465 568 Euro bei einem Eigenkapital von 4 023 285 Euro. Der Bilanzgewinn von 230 600 Euro wurde den Rücklagen zugeführt. Im laufenden Jahr 2019 wurden bisher rund 500 000 Euro für die Renovierung von Wohnungen und Häuser investiert. Außerdem wurde ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten in Mainbernheim erworben. Hierfür wurde zur Finanzierung ein Tilgungsdarlehen aufgenommen.

Neue Geschäftsführerin gewählt

Durch gelungene Kommunikation würden die Organe laufend über die aktuelle Lage der Genossenschaft informiert, so der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Kornell. Er bedankte sich bei der Geschäftsführerin und dem Vorstand für die geleistete Arbeit und informierte die Versammlung, dass das langjährige Vorstandsmitglied Harald Zierhut nach Ablauf der Amtszeit, durch den Aufsichtsrat erneut in den Vorstand bestellt wurde. Nach der konstituierenden Sitzung setzt sich der Vorstand aus Vorstandssprecher Oskar Münzer, Stellvertreter Robert Finster, Harald Zierhut und Oskar Friedel zusammen. Die langjährige Mitarbeiterin Beate Wirth ist ab Januar 2020 die neue Geschäftsführerin und weiteres Mitglied im Vorstand.

Am Ende der Versammlung fand die Wahl zum Aufsichtsrat statt. Turnusgemäß schied Peter Kraus aus dem Aufsichtsrat aus und wurde einstimmig wiedergewählt. Dem Aufsichtsrat gehören Peter Kornell, Ludwig Frebert, Peter Kraus und Margit Hofmann an.