Baugebiet "Schlossgrund": Alle Einwände abgewogen

In einer Sondersitzung des Rödelseer Gemeinderats war das Baugebiet "Schlossgrund" erneut Thema. Nach einer erneuten Auslegung hatte der Gemeinderat die Einwände abzuwägen. Nach dem Verlesen von 18 DIN A4-Seiten erfolgte dann der einstimmige Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan.

Neben 17 Trägern öffentlicher Belange, deren Anregungen der Gemeinderat zur Kenntnis nahm, hatte seitens der Öffentlichkeit das dem Baugebiet benachbarte Weingut Weltner durch seinen Rechtsanwalt geäußert. In diesem Schreiben heißt es, dass das älteste Weingut der Gemeinde Anfang der 80er Jahre an den gegenwärtigen Standort angesiedelt worden sei, um dessen weitere Entwicklung langfristig zu sichern. "Dem läuft die jetzige Bauleitplanung jedoch entgegen", schreibt der Anwalt des Weinguts.

Erneut wird auf die Klimaänderung hingewiesen und auf die damit verbundenen früheren beziehungsweise späteren Arbeitszeiten bei Pflanzenschutzarbeiten oder in der Erntezeit. Deshalb sei seine Mandantschaft mit der Ausweisung eines Baugebiets auf den erfassten Flächen daher nur einverstanden, wenn dadurch eine Einschränkung des Betriebs einschließlich seiner Erweiterungsmöglichkeiten und -absichten jetzt und in Zukunft ausgeschlossen sei.

Wie Bürgermeister Burkhard Klein vortrug, seien sämtliche von der Rechtsanwaltskanzlei vorgetragenen Belange des Weingutes bei der Planung und Abwägung "uneingeschränkt berücksichtigt" worden - auch soweit diese lediglich pauschal oder unkorrekt formuliert gewesen seien. Zum Thema Lärm erklärte Klein, dass der Weinbaubetrieb schon jetzt auf die vorhandene Nachbarbebauung Rücksicht zu nehmen habe. Das Ingenieurbüro IBAS habe entsprechende Berechnungen angestellt. "Der Betrieb hält die zulässigen Immissionsrichtwerte gegenüber der bestehenden Nachbarbebauung nach der TA-Lärm in der Nacht aktuell nicht ein"

Zudem erinnerte Klein daran, dass der Betrieb auch außerhalb des förmlichen Auslegungsverfahrens seine Belange eingebracht habe. Auch an Abstimmungsgesprächen mit dem Landratsamt habe der Betrieb teilgenommen. Klein bedauerte, dass der Bevollmächtigte des Weingutes Einladungen zu Gesprächen zuletzt abgelehnt habe.

"Eine Existenzgefährdung des Betriebs durch die vorliegende Planung ist nicht erkennbar", erklärte der Bürgermeister. Sie sichere vielmehr den Betrieb in seinem zulässigen Bestand.

Dieser Einschätzung schloss sich der Gemeinderat bei seinem Abwägungsbeschluss an. Die Sitzung endete aber in der Hoffnung, dass sich die Familie Weltner nach über zwei Jahren doch noch bewegt. Laut Klein besteht die Möglichkeit, die Lärmschutzwand erst in einer Höhe von drei statt fünf Metern zu errichten. Im Falle einer Klage gegen das Weingut, was Klein für unwahrscheinlich hält, könnten dann die zwei Meter nachgebaut werden. Die Gemeinde sei für Gespräche bereit, sagte Klein gegenüber dieser Zeitung.