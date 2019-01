Baugebiet: Lebhafte Debatte um ein Gedankenspiel

Es ist bislang nur ein reines Gedankenspiel aus dem Volkacher Rathaus, und doch sorgte es für eine lebhafte Debatte in der Bürgerversammlung Obervolkach: ein Baugebiet in Volkach, das sich möglicherweise herauskristallisieren könnte. Entstehen könnte es am Ortsausgang in Richtung Krautheim, südlich der Durchfahrtstraße und östlich vom Schleifweg. In diesem Diskussionspunkt jonglierte Bürgermeister Peter Kornell mit Konjunktiven und spickte seinen Beitrag mit vielen "vielleicht" und "denkbar". Entstehen könnten dort etwa zehn bis 15 Grundstücke, ein Regenrückhaltebecken wäre südlich des Gebietes vorstellbar. Über ein Vergabeverfahren der Grundstücke, die einer der gut 140 Bürger am Mittwochabend im proppenvollen Pfarrheim anfragte, wollte sich Kornell noch keinerlei Gedanken machen. "Möglich wäre ein Umlageverfahren, so dass die Grundstücksbesitzer nach dem Verkauf an die Stadt dort bauen könnten", so sein Gedankenspiel.

Konkreter wurde Kornell beim Neubau des Feuerwehrhauses. Zusammen mit der Führung der Obervolkacher Feuerwehr ist das 700 Quadratmeter große Grundstück zwischen der alten Schule und dem ehemaligen Raiffeisen-Lagerhaus an der Bürgermeister-Erhard-Straße anvisiert. "Das liegt in der Ortsmitte, und die Feuerwehr kann schnell ausrücken", so Kornell. Ein möglicher Standort in Richtung Fußballplatz war ebenso ausgeschieden wie der Einzug auf das Gelände der dann teuer zu sanierenden Tankstelle. Wie das neue Feuerwehrhaus aussehen soll, darüber habe sich noch niemand Gedanken gemacht.

Ganz konkret stellte Kornell die vom Rat abgesegneten Pläne für den Umbau und Anbau des Kindergartens vor. Im für zwei Gruppen ausgelegten Kindergarten bewohnt eine dritte Gruppe den Turnraum, das Gebäude wird um einen regulären weiteren Gruppenraum erweitert. Das neue Gebäude bietet Platz für eine Kindergarten- und eine Krippen- sowie eine gemischte Gruppe. Das Konzept überlässt der Bürgermeisterin der Leiterin der Einrichtung. "Während der Umbauphase stellen wir Container für die Kinder auf", so Kornell weiter. Während dieser Bauzeit soll auch die marode Schwesternstraße saniert werden, versprach der Bürgermeister. Dafür hatten sich die Bürger in einer Probeabstimmung nahezu einstimmig ausgesprochen.

Die 300 Jahre alte Michaelskapelle am Friedhof ist von einem Blitzschlag schwer getroffen worden. Zwischenzeitlich zahlte die Versicherung 30 000 Euro, um das Dach, die Dachreiter und den Dachstuhl zu reparieren, kosten dürfte alles zusammen an die 100 000 Euro. Eine Generalsanierung, wie von einigen Bürgern gewünscht, werde Kornell dem Stadtrat nicht empfehlen. "Wir wollen und können Denkmäler erhalten, aber es muss nicht immer alles komplett neu gemacht werden", so sein Argument.

Die Pacht für den Mobilfunkmast zahlt die Deutsche Funkturm GmbH schon, ein Bauantrag liegt aber noch nicht vor. Gebaut wird er nördlich von Obervolkach am südlichen Rand eines Waldstückes, vorbereitet auf die neue 5G-Technik, und versorgt auch Krautheim, Gaibach und Rimbach. Es ist nach der Konstitutionssäule in Gaibach der zweithöchste Punkt im Gemarkungsgebiet Volkach.

In einem handgeschriebenen Brief hatte der Bürger Oskar Fuchs einige Fragen für die Bürgerversammlung eingereicht. Die unterirdische Verlegung der 20kV-Stromleitung quer durch den Ort müsste die Stadt aus eigener Tasche bezahlen, stellte Kornell klar. Ein Umstand, den Fuchs auch schon vom Stromversorger ÜZ Lülsfeld vor Jahren erfahren hatte. "Selbst wenn die Trasse unterirdisch verläuft, ändert sich nichts am Elektrosmog", fügte Kornell hinzu. Ebenso wenig sah der Bürgermeister einen gewünschten Grüngutplatz als umsetzbar an und verwies auf den Ärger, den die Gemeinde Nordheim mit illegal abgelagertem Müll habe. Einen Ersatz für das fehlende Hinweisschild auf den Weinfestplatz hingegen und eine mit Bewegungsmeldern versehene Außenbeleuchtung am Pfarrheim sagte Kornell den Bürgern direkt zu.