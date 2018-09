Baugebiet Krautäcker jetzt offiziell aufgestellt

Der nächste Schritt in Richtung „Baugebiet Krautäcker“ im Prichsenstadter Ortsteil Kirchschönbach ist gemacht. Am Donnerstagabend beschloss der Rat mit 16 zu 1 Stimmen die zweite Änderung des Bebauungsplanes (erstellt 2009, erstmals 2016 geändert) und damit gleichzeitig dessen Aufstellung. Jetzt geht der Plan sowohl in die öffentliche Auslegung als auch zu den Trägern öffentlicher Belange. Deren Stellungnahmen werden in einer der nächsten Sitzungen abgearbeitet und bei Bedarf eingebaut, dann wird der Plan erneut ausgelegt.

Es werden auf einer Fläche von gut einem Hektar acht Grundstücke am östlichen Ortsrand von Kirchschönbach entstehen. Das eigentlich vorgesehene Baugebiet ist wesentlich größer, war in seiner Gesamtheit aber nie erschlossen worden, so Bürgermeister René Schlehr in seinem Sachvortrag. Deshalb ist nur der nördliche Teil in der aktuellen Planung drin, die Markus Schlichting von der Firma BaurConsult in der Sitzung vorstellte. Neu ist, dass die Straße oberhalb des Gebietes und ein kleines Stück darüber hinaus mit in die Planung einbezogen wird. „Diese Planung brauchen wir für die Einmündung“, so Schlichting. Sechs der Grundstücke sind über eine Stichstraße erschlossen, an deren Ende ein Wendehammer eingerichtet ist, und vier der sechs Grundstücke grenzen direkt an diesen Wendehammer.

Weil eines der Grundstücke noch nicht der Stadt gehört, muss der Wendehammer in Richtung des südlichen Grundstückes geplant werden – mit der Folge, dass es auch wegen des Durchmessers des Wendehammers (18 Meter) um 110 Quadratmeter auf nunmehr 550 Quadratmeter verkleinert werden muss.

Und genau dieser Aspekt löste eine grundsätzliche Diskussion über diesen Wendehammer und seine Größe aus. Ursprünglich war er mit 14 Metern Durchmesser angegeben. „Aber es ist geltendes Recht, dass es 18 Meter sein müssen, damit die Mülllaster nicht rückwärts dort rein- oder rausfahren müssen“. Was den Widerspruch von mehreren Räten auslöste. So schilderte Herwig Hinney, dass in seinem Bereich der Mülllaster eine längere Strecke vorwärts fährt, scharf einschlägt, rückwärts in eine Gasse und vorwärts wieder raus. Und in Neuses am Sand würden die Laster gleich an die 100 Meter rückwärts fahren. Mülllaster, so Schlichting, „dürfen nur eine bestimmte Strecke rückwärts fahren, sonst bekommen die Fahrer bei Unfällen Probleme mit der Berufsgenossenschaft“. Auch ihm war bewusst, dass rechtliche Aspekte und die tatsächliche Praxis nicht immer übereinstimmen würden. „Aber geben wir 14 Meter an, bekommen wir das als Auflage zurück, auf 18 Meter zu vergrößern.“

Im Baugebiet Krautäcker wäre die Strecke, die ein Mülllaster rückwärts ein- oder ausfahren müsste, geschätzt 30 Meter, und das trauen und muten die Räte den Fahrern durchaus zu. Im Beschluss legten sie fest, dass sie den Durchmesser des Wendehammers auf 14 Meter begrenzen, wohl wissend, dass es wohl eher nicht funktionieren wird. Damit die Fahrer eine Wendemöglichkeit in Richtung Norden zum Bergweg haben, wird die Einfahrtstraße in Richtung Süden (die nicht zum Bebauungsplan gehört) auf einer Länge von etwa 20 Metern geschottert werden.