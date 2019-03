Baugebiet: Bürgermeisterin gibt keine Stellungnahmen mehr ab

Dass bei den hohen Investitionen des Marktes Kleinlangheim für den Anschluss an die Kläranlage des Schwarzacher Beckens, für Kanalsanierungen und das Neubaugebiet Am Graben erhebliche finanzielle Belastungen auf die Bürger zukommen, sorgte in der Bürgerversammlung für Kritik und teilweise emotional geführte Beiträge. Einige Bürger zeigten sich mit dem geplanten Baugebiet Am Graben nicht einverstanden.

Bürgermeisterin Gerlinde Stier nahm in der Versammlung Stellung zum Leserbrief von Christine Rauh (8. Februar), in dem diese auf die Möglichkeit der Reaktivierung des Baugebiets Geisberg, die Überschwemmungsgefahr durch das Regenwasser aus dem Grabengebiet und die Auswirkungen auf die Natur hingewiesen hatte. "Keiner wollte mehr am Geisberg wegen der Nähe der Autobahn bauen", sagte die Bürgermeisterin zu einem der Punkte. Man habe dann das Baugebiet Am Horn überplant, den Bebauungsplan aber wieder aufgehoben, da das Land nicht in Gemeindehand war, so der nächste Schritt.

15 Bäume wurden versetzt

Beim Verfahren für das Baugebiet Am Graben seien Ämter und Behörden mit den Planungen einverstanden gewesen, es habe naturschutzrechtliche Auflagen gegeben "und die Untersuchungen ergaben, dass keine Eidechsen und Fledermäuse vorkamen". Inzwischen seien auch 15 Bäume versetzt worden. Zur Innenentwicklung äußerte die Bürgermeisterin, dass es keine Bereitschaft gebe, Grundstücke im Ort an die Gemeinde zu verkaufen "und wir werden Ende 2019 mit den Erschließungsmaßnahmen für das Baugebiet am Graben beginnen".

In der Versammlung richtete Christine Rauh ihr Augenmerk auf die Wasserproblematik im Baugebiet Am Graben mit hohem Grundwasseranteil und der Gefahr, dass bei Starkregen der Gründleinsbach durch das Regenwasser aus dem Neubaugebiet noch mehr über die Ufer trete. Sie machte sich erneut für die Reaktivierung des Baugebiets Geisberg stark, das durch einen im ersten Verfahren geplanten Lärmschutzwall gewinnen könne: "Es leuchtet mir nicht ein, dass der Geisberg unattraktiv sein soll."

Emotionale Diskussion

Den Äußerungen von Bürgern in der dann teilweise emotional geführten Diskussion war zu entnehmen, dass die Gemeinde ein Neubaugebiet besonders für junge Familien brauche. Bürgermeisterin Gerlinde Stier war zu weiteren Diskussionen nicht mehr bereit: "Die Planungen für das Baugebiet Am Graben richten sich nach den Regeln der Technik, das Verfahren ist abgeschlossen, der Gemeinderat hat die Planungshoheit und ich werde keine Stellungnahme mehr zum Baugebiet abgeben".

Weitere Themen in der Bürgerversammlung: Die Erweiterung des Kindergartens, der 46 Kinder im Kindergarten, 15 in der Kleinkindergruppe und 12 in der Krippe beherbergt, kostet die Gemeinde rund 634 000 Euro. Erwartet wird eine Förderung von 480 000 Euro, "die wir erst bekommen, wenn die Maßnahme abgeschlossen ist", informierte die Bürgermeisterin. Die energetische Sanierung der Grundschule, die 122 Kinder aus Groß- und Kleinlangheim und Wiesenbronn besuchen, ist mit 590 000 Euro angesetzt, wozu aber noch die Kosten für die Toilettensanierung kommen, eine Förderung von 564 000 Euro ist in Aussicht gestellt. Beim Rückblick auf 2018 ging die Bürgermeisterin auf bisherige Kanalsanierungen, Breitbandausbau und etliche Bau- und Pflegemaßnahmen ein, die dank des Einsatzes der Leute vom Bauhof im finanziellen Rahmen gehalten werden konnten. Der Dank der Bürgermeisterin galt auch dem Einsatz der Feuerwehr, der guten Zusammenarbeit im Gemeinderat "und vielen Aktiven und Ehrenamtlichen unserer Dorfgemeinschaft, die unser Dorfleben bereichern".