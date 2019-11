Bauern-Sympathie von Stadelschwarzach bis Berlin

Zwischen Stadelschwarzach und Berlin liegen rund 500 Kilometer, doch am Dienstagabend war man ziemlich nah dran, gedanklich quasi direkt vor Ort in der Bundeshauptstadt bei den Landwirts-Kollegen die dort für eine bessere Agrarpolitik und für mehr Wertschätzung ihres Berufsstandes demonstrierten. Über 40 Bürgerinnen und Bürger von Junior bis zum Senior, vom Landwirt bis zum Büroangestellten, aus Stadelschwarzach und Umgebung hatten sich am Ortseingang Richtung Laub eingefunden um dort an einem weit und vor allem von der Bundesstraße B22 gut einsehbaren Platz, große Sympathie für die Bauernproteste in Berlin zu zeigen. Mehrere Stunden brannte das genehmigte Mahnfeuer und zeigte vor allem den Autofahrern, wie man die ganze Sache, die Protestbewegung samt Sternfahrt nach Berlin hier sieht und zwar absolut Pro-Landwirte. Neben Christine Löb, Rainer Zörner war auch Roland Abel einer der Organisatoren vor Ort und er bekräftigte nochmal, mit dieser Aktion wolle man ein sichtbares und öffentliches Zeichen setzen für ein Zusammenstehen egal wo man ist, ob hier vor Ort oder in Berlin bei der Demonstration. Die Stimmung und Zuversicht bei den daheimgebliebenen Landwirten war am Dienstagabend sehr positiv, man freue sich, dass endlich mal die breite Bevölkerung deutschlandweit davon Kenntnis nimmt, wie wichtig der Berufsstand des Landwirts ist und das dieser keinesfalls für die viel zitierten Umweltprobleme verantwortlich gemacht werden kann. Man hat große Hoffnung, die Aktionen der letzten Tage werden sich positiv für den Bauernstand auszahlen.

In der Region Unterfranken gab es am Dienstagabend zahlreiche weiterer solcher Mahnfeuer zur Unterstützung der Landwirte. Die Initiale Idee, diese sichtbaren Zeichen flächig zu verteilen, kam von der Organisation "Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch" ein sowohl regionaler als auch bundesweiter Zusammenschluss vieler Landwirte. Diese Organisation hatte auch die Sternfahrt nach Berlin und Mitte Oktober die Traktoren-Protestfahrt nach Würzburg koordiniert.