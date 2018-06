Bauboom in Sommerach hält an

Der Bauboom in Sommerach hält unvermindert an. So beschäftigten sich die Gemeindevertreter in ihrer letzten Sitzung gleich mit fünf Bauanträgen.

Grünes Licht erteilten die Räte hierbei für den Bau von zwei Wohnhäusern in der Sonnenstraße, es wird eine neue Vinothek in der Maintorstraße entstehen und es wird eine umfangreiche Fassadenrenovierung in der Maintorstraße im Altort durchgeführt.

Zugestimmt haben die Räte auch einer Verlängerung der Genehmigung für die Sand- und Kiesausbeute in Richtung Schwarzach, allerdings mit dem Hinweis auf die Einhaltung der wasserrechtlichen Auflagen.

Wie Bürgermeister Elmar Henke berichtete, hat die vor über 30 Jahren installierte Dachsirene am Feuerwehrgerätehaus einen Motorschaden und ist nicht mehr funktionsfähig. Das wirtschaftlichste Angebot für die Neuanschaffung liegt bei 3813 Euro. Der notwendigen Anschaffung einer Sirene, die innerhalb von acht Tagen neu errichtet wird, stimmte das Ratsgremium zu.

Altortsanierung Sommerach

Schließlich ging es um die Fortführung und Weiterentwicklung der Altortsanierung in Sommerach. In diesem Zusammenhang stimmten die Räte dem Vorschlag der Verwaltung zu, einen Vertrag zur Mitwirkung und Beratung bei Bauaufträgen und gestalterischen Maßnahmen bis 31. Dezember 2020 mit dem Schweinfurter Architekten-Büro Schlicht Lamprecht Schröder abzuschließen. Wesentlicher Zweck des Vertrags ist die Beratung der Bauwerber bei Renovierungsvorhaben im Ensemble geschützten Bereich des Dorfes.

Die örtlichen Rechnungsprüfer Maria Sauer, Jörg Steffen und Mario Heusinger berichteten über die Prüfung der Jahresrechnung 2017 und stellten fest, dass sich keine Prüfungserinnerungen ergaben. Der Gemeinderat nahm sodann die Niederschrift zur Kenntnis und erteilte dem Bürgermeister die Entlastung für das Jahresergebnis 2017.

Recht umfangreich war der Bericht über das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2016, der vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband vorgelegt wurde. Die Prüfungsempfehlungen im Bereich der gemeindlichen Satzungen wurden bereits durch Anpassungen und Neuerlasse in den vergangenen Monaten erledigt.

Keine Fremdenverkehrsbeiträge

Die Empfehlung des Prüfungsverbandes, künftig die Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen einzuführen, wurde vom Gemeinderat aufgrund der aktuellen Rechtsprechung abgelehnt. Die Abgabe führe zu einer Ungleichbehandlung der touristischen Leistungsträger. Außerdem seien aktuell alle Leistungsträger im Tourismusverein Volkacher Mainschleife gut organisiert. Der Verein hat rund 300 Mitglieder und verfügt über ein vielfach höheres Budget als die kommunal getätigten Tourismusausgaben.

Wegen der im Prüfungsbericht angemerkten Feststellung, dass die Grabbenutzungsgebühren einen zu hohen Zuschussbedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln bedürfen, hat der Gemeinderat der Verwaltung beauftragt, die Neukalkulation durch einen externen Dienstleister durchzuführen.

Schließlich berichtete der Bürgermeister über die Sitzungen des Schulverbandes Volkach, der Verwaltungsgemeinschaft Volkach sowie über den Zweckverband für Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken. Der vom Abwasserzweckverband vorgelegte Investitionsumlagebescheid für den Kauf und die Montage eines neuen Dekanters (Zentrifuge für die Trennung von Feststoff-Flüssigkeits-Gemischen) in Höhe von 179 900 Euro – der Anteil für die Gemeinde Sommerach beträgt 56 368 Euro – wurde anerkannt.