Bauausschuss legt „Lamm“-Umbau auf Eis

Er ist seit gut zwei Wochen komplett eingerüstet und soll sich vom Gasthof „Zum Lamm“ umwandeln in einen Wohnkomplex mit 15 Wohnungen und einem Büro. Den entsprechenden Bauantrag aber legte der Bauausschuss des Stadtrates Volkach vorübergehend auf Eis. Der Grund: es fehlen zu viele Kfz-Stellplätze. Elf sind vorhanden, rechnerisch müssten es 38 sein, und die fehlenden Parkplätze können auch nicht so ohne Weiteres abgelöst werden. Deshalb stimmte der Bauausschuss einstimmig gegen das Vorhaben und verlangte vom Bauherren eine „adäquate Lösung“ des Parkplatzproblems.

Mehr Parkplätze durch Konzept

Der gesamte Gasthof besteht aus mehreren Gebäuden, eines davon, an der Kühgasse zwischen dem Gasthof und der Sparkasse, ist bereits in ein Wohnhaus umgewandelt worden. Dort sind genügend Stellplätze vorhanden für die „Bonsai-Wohnungen“, wie Bürgermeister Peter Kornell anmerkte. Die 15 Wohnungen sind als Apartment-Wohnungen konzipiert, „die sind sehr beliebt, auch bei Pärchen, und die haben in der Regel zwei Autos“, so Kornell.

Damit erhöht sich die Zahl der Stellplätze, die auf 1,5 pro Wohneinheit festgelegt sind, auf zwei pro Wohneinheit. Für das Büro werden vier Stellplätze gerechnet, und das gesamte Areal gebe, weil es eng bebaut ist, einfach nicht genug Stellplätze her. „Das Parken in diesem gesamten Bereich ist eh prekär“, so Kornell weiter.

Klares Nein zu aktuellen Plänen

Nun gibt es zwar die Möglichkeit, einen Stellplatz für 1700 Euro abzulösen. Doch auch die dann abgelösten Fahrzeuge müssen irgendwo geparkt werden, und diese Plätze fehlen dann auf den öffentlichen Parkplätzen, etwa neben dem Einkaufspark. Und dort fehlen sie dann auch den Touristen oder Buspendlern.

Weil eine Ablöse nicht möglich ist, folgte der Ausschuss dem Motto „Entweder ablösen oder es geht nicht“ und lehnte den Antrag einstimmig ab. Sollte der Bauherr eine Lösung bieten, mit der sich die Räte einverstanden erklären könnten – eine kleine Tiefgarage beispielsweise, die von einem Ratsmitglied laut angedacht worden war – wird sich der Rat erneut mit dem Bauantrag befassen.

Kein asiatischer Imbiss

Mit dem knappen Ergebnis von 5:4 lehnte der Bauausschuss eine Bauvoranfrage für einen asiatischen Imbiss an der Gaibacher Straße 7 ab. Dort waren bis vor einigen Jahren noch Fahrräder und Sportbekleidung verkauft worden, nun soll das Geschäft in einen Imbiss umgewandelt werden. Das Problem war auch in diesem Fall die Stellplatzsituation an dieser, wegen der Kurve verkehrstechnisch nicht unproblematischen, Stelle. Dort reicht es aus, wenn ein Lkw für die gegenüberliegende Firma Materialien liefert, und der Verkehr, der aus und in Richtung Gaibach, kommt ins Stocken.

„Ein kleines Sitzrestaurant könnte man ja verkraften, aber ein Imbiss hat den Abhol-Charakter, und dann müssen die Autos irgendwo geparkt werden“, so der Bürgermeister. Geparkt werden könne dann am Parkplatz beim nahegelegenen Freibad. Weil die Gebäude an dieser Stelle eng beieinander stehen und eine Zulieferung über die im hinteren Bereich liegende Anwohnerstraße vermieden werden soll – auch für die beiden italienischen Restaurants in unmittelbarer Nachbarschaft – käme sowohl eine Anlieferung als auch der für einen Imbiss typische „Abhol-Verkehr“ nur über die Gaibacher Straße in Frage. Parkplätze auf der Seite des Imbisses herzustellen ist nicht möglich, und wegen des nicht gelösten Parkproblems lehnte der Rat die Bauvoranfrage knapp, aber mehrheitlich ab.