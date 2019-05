Kitzingen vor 3 Stunden

Bauarbeiten für Parkplatz starten

An der Südseite des Kitzinger Bahnhofs starten ab kommenden Montag die Bauarbeiten für den neuen Parkplatz. Das Parken ist damit in diesem Bereich ab 27. Mai nicht mehr möglich, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die insgesamt 119 neuen Parkplätze sollen zu einer Entspannung der Parksituation im Bahnhofsbereich beitragen. Während der Bauphase kann es immer wieder zu kleineren verkehrsmäßigen Einschränkungen kommen, speziell im Amalienweg.