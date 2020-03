Krautheim vor 4 Stunden

Bauarbeiten Krautheim: Am Montag soll der Startschuss fallen

Die Wetterlage macht es nun wohl möglich: Am Montag soll der Startschuss für das Bauprojekt fallen. Daher wird die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt, jedoch wurde eine Ausweichroute für den Busverkehr eingerichtet, so eine Pressemitteilung. "Zustiegsmöglichkeiten gibt es bei der Brücke an der Weibach/ Schulbushäuschen", erklärt Krautheims Ortssprecher Dieter Söllner.