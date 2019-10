Kitzingen vor 1 Stunde

Basteleien und Führung im Fastnachtsmuseum

Der Förderverein Deutsches Fastnachtmuseum lädt, laut einer Pressemitteilung, am Dienstag, 29. Oktober, Kinder von fünf bis neun Jahren, ab 11 Uhr, zu einem Vormittag mit Führung und Basteln von venezianischen Masken in das Fastnachtmuseum, Luitpoldstraße 4, in Kitzingen ein.