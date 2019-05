Volkach vor 23 Stunden

Bastelaktion des Kindergartens fürs Freibad

Am vergangenen Sonntag sammelten die Kinder des Städtischen Kindergartens Volkach nochmal 271 Euro Spenden für den Förderverein Volkacher Bäder. Den Kindern blieb genug Zeit zum Vorbereiten, da die Idee des Elternbeirates des Kindergartens schon länger geplant und von der Stadt genehmigt war. Gemeinsam mit den Erzieherinnen bastelten sie Dinge aus Papier, Holz und Naturmaterialen, so die Mitteilung. Bei herrlichem Sonnenschein kamen viele Besucher zum Marktplatzkonzert und schauten auch bei den kreativen Kindern vorbei, die für das Freibad hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.