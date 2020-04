Geiselwind vor 6 Stunden

Basketballaktionstag an der Drei-Franken-Grundschule Geiselwind

Basketballaktionstage an Grundschulen sind fester Bestandteil im Jugendprogramm von Brose Bamberg. Bei diesem Event, das noch vor der Corona-Pandemie stattfand, konnten die Schülerinnen und Schüler der Geiselwinder Grundschule gemeinsam mit ihren Lehrerkräften in die Sportart Basketball hineinschnuppern, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Das breit angelegte Stationstraining bot dabei einen bunten Mix aus Koordinations-, Pass-, Zielwurf- und Dribbelübungen, wobei jede Station stets eine Grundfertigkeit des Basketballsportes abbildete. Betreut wurden die Stationen von Brose Bamberg Jugendtrainern. Die Kinder beteiligten sich mit viel Freude und Elan an den Übungen und fieberten vor allem beim abschließenden Staffelspiel als Teil ihrer Gruppe lauthals mit. Die Begeisterung für den Sport und für Basketball im Speziellen konnte das engagierte Trainerteam definitiv entfachen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.