Iphofen vor 1 Stunde

Basar-Team Iphofen spendet an Kindergarten und Malteser

Mit neuen Organisatoren startet das Basar-Team Iphofen ins Jahr 2020. Nachdem Simone Sauer und Ute Melber den Basar viele Jahre erfolgreich aufgebaut und geführt hatten, haben sie die Verantwortung nun an Carolin Mend, Isabell Valentin und Corinna Petzold übergeben. Sie führen den Baby- und Kinderkleider-Basar Iphofen in bewährter Weise fort und freuen sich darüber, dass zu den vielen langjährigen Helfern, die weiter unterstützen, auch etliche neue dazugekommen sind. Die Feuertaufe hat das neue Orga-Team bereits bei einem erfolgreichen Frühjahrs- und Sommerbasar bestanden und die drei Frauen freuen sich, dass sie eine stattliche Summe spenden können, denn weiterhin fließen 15 Prozent des Gesamterlöses an einen guten Zweck. Die Spende des Basars ging mit 900 Euro an die Kindergärten Iphofen sowie mit 600 Euro an das ambulante Kinderpalliativteam der Malteser Unterfranken.