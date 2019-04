Volkach vor 1 Stunde

Barrierefrei im Kopf

Nach neun Jahren kehrte der ehemalige Abiturient des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach Sebastian Wächter an seine Schule zurück. Im historischen Konstitutionssaal, in dem er damals seine Abiturprüfungen in den Leistungskursfächern geschrieben hat, hielt er einen Vortrag mit dem Titel „Barrierefrei im Kopf“. Sebastian Wächter berichtete aus seinem Leben. Mit seinen sehr persönlichen Ausführungen konnte er die Herzen seiner Zuhörer, 130 Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Jahrgangsstufe und viele Lehrkräfte, erreichen. Er zeigte ihnen auf, wie es ihm nach seinem Sturz und der daraus resultierenden Querschnittslähmung gelang, sein Leben neu zu organisieren und somit zu meistern. Grundlage dafür ist sein so genanntes Mindset, was sich aus den Punkten „Fokus“, „Ziele“ und „Verantwortung“ zusammensetzt. Dieses habe ihm persönlich geholfen, trotz der Lähmung ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sebastian Wächter studierte Wirtschaftsmathematik, verbrachte einige Zeit in den USA und treibt inzwischen wieder aktiv Sport. Die Schüler waren aber nicht nur Zuhörer, sondern wurden mehrmals zu kleinen Arbeitsaufträgen aufgefordert. Im Bild die Schülerinnen Marina Müller (links) und Azidah Luta (rechts), die unter der Anleitung von Sebastian Wächter raus aus ihrer „Komfortzone“ mussten.